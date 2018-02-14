كشف موقع متخصص، عن نية "فيسبوك" تخصيص قسم جديد لمشاهدة الأخبار العاجلة بالفيديو.

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وقال موقع TechCrunch ان الشبكة ستخصص القسم الجديد داخل تبويب Watch .

وبعدما أعلنت الشبكة عن تقليل أهمّية الأخبار داخل تبويب آخر الأخبار New Feed لصالح مشاركات الأصدقاء، أعلنت الشبكة أنها تختبر قسم خاص لعرض الأخبار المحليّة فقط. قبل أن تعود الآن وتتحدّث عن نوايا لتخصيص قسم جديد للأخبار العاجلة بالفيديو.

وتتيح الطريقة الجديدة لفيسبوك ضمان مصداقية الأخبار العاجلة، حيث أن المحتوى في تبويبWatch ليس عشوائيًا ويصدر عن مؤسّسات موثوقة، وبذلك تتخلّص الشبكة من مشكلة الأخبار الكاذبة، مع ضمان قضاء المُستخدمين لوقت أطول داخل التطبيق بالنظر لقنوات أُخرى للأخبار العاجلة مثل سناب شات ويوتيوب.

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