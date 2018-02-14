أبدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الاربعاء, استعداد بلاده للمشاركة في اعادة اعمار سوريا خلال الفترة المقبل.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن اوغلو قوله, لدى لقائه عددا من الصحفيين قبيل مغادرته الكويت التي زارها بغية المشاركة في "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق," نحن مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن على الدول الراغبة في التعاون معنا أن تلتزم الشفافية والصدق".

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد, لكن النظام السوري اعتبر ان الموضوع امر مشروط, مرحبا بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان على سوريا, والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب

ودعا جاويش أوغلو الجهات الدولية الراغبة في التعاون مع تركيا بشأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإيجاد الحل السياسي في هذا البلد، إلى "التزام الوضوح".

وشدد جاويش أوغلو على "أهمية نشر الاستقرار في كل من سوريا والعراق بالنسبة إلى بلاده"، ودعا بعض الدول الفاعلة إلى وقف "دعمها للتنظيمات الإرهابية التي تسعى لتقسيم الأراضي السورية".

وتقوم تركيا بالتعاون مع "الجيش الحر"بعمليات عسكرية منذ 20 الشهر الماضي ضد الفصائل الكردية وقوات "قسد" في منطقة عفرين بريف حلب, وسط ضغوطات تمارسها على واشنطن من اجل الكف عن دعم المقاتلين الاكراد والتي تعتبرهم تنظيمات ارهابية