كشف مصدر من شبكة "انستغرام" عن تطوير أداة جديدة تنبه المستخدمين في حال قام متابعوهم بالتقاط صورة أو فيديو للحكايات.

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ونقل موقع TechCrunch عن متحدث باسم "انستغرام"، أن "الشبكة تختبر مجموعة من الأدوات لرصد ردود أفعال المُستخدمين ومعالجة المشاكل الموجودة فيها قبل اتخاذ القرار النهائي".

وذكر البعض أن تنبيه جديد ظهر لهم عند فتح التطبيق يُخبرهم أنهم في المرّات القادمة وعند مُشاهدة الحكايات والتقاط صورة، أو تسجيل فيديو، لها، سيقوم التطبيق بإخبار صاحب الحكاية بهذا الأمر.

كما تظهر أيضا ملاحظة أثناء الاطلاع على من قام بمشاهدة الحكاية تُخبر المستخدم أن وجود أيقونة إلى جانب اسم المُستخدم تعني أنه قام بالتقاط صورة للشاشة.

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