بوتين والعاهل السعودي يبحثان الوضع السوري الاخبار السياسية شارك

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاربعاء, مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول الملف السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكر بيان صادر عن الكرملين, نشرته وكالت انباء روسية, ان بوتين والعاهل السعودي بحثا هاتفيا تبادل الآراء حول الوضع في سوريا. وكان اخر اتصال هاتفي جرى بين بوتين والملك سلمان في شهر تشرين الثاني الماضي, حيث تم بحث آفاق تسوية الأزمة السورية. وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، إذ تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري, بينما تدعم الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية في مقدمتها السعودية, قوى المعارضة السورية. سيريانيوز

2018-02-14 13:54:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق