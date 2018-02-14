إصابة طفل وأضرار مادية بقذائف على دمشق وريفها الاخبار المحلية شارك

تجدد سقوط القذائف, يوم الاربعاء, على مناطق بدمشق وريفها, مما اسفر عن اصابة طفل وحدوث اضرار مادية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة, ان طفلا اصيب بجروح جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة عش الورور. واشارت المصادر الى حدوث اضرار مادية نتيجة قذيفة سقطت على منطقة العباسيين بدمشق ومخيم الوافدين بريفها. وكانت قذائف سقطت امس على دمشق وريها, توزعت في محيط برج الروس والقصاع وباب توما ومحيط جسر الرئيس والامويين, فيما اسفرت قذائف ضاحية الاسد عن وقوع جرحى. وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الأخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة سيريانيوز

2018-02-14 14:12:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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