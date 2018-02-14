حصلت شركة "فيسبوك" على براءة اختراع لنظام جديد بإمكانه التعرف على الطبقات الاجتماعية للمستخدمين، عن طريق تحليل المعلومات الخاصة بهم.

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وقالت تقارير صحفية بريطانية ان الشركة طورت نظاماً جديدا باسم "تصنيف المجموعات اجتماعيا واقتصاديا بناء على ملامح المستخدمين".

وبينت التقارير ان النظام يتنبأ بمكانة المستخدم الاجتماعية، ويضعه في واحدة من 3 طبقات، الكادحة والمتوسطة والعليا، وذلك بناء على عوامل عدة، منها عدد الأجهزة التي يستخدمها لتصفح "فيسبوك"، وأماكن إقامته وسفره، ومستوى تعليمه.

وأوضحت التقارير انه بحسب براءة الاختراع، فإن "المعلومات المدخلة تعتمد على الصفحة الشخصية للمستخدم على النظام الجديد وأنشطته على فيسبوك. بعد ذلك يتمكن النظام من التكهن بالمجموعة الاجتماعية الاقتصادية التي ينتمي لها المستخدم".

ورجحت التقارير أن يجري استخدام تلك البيانات عن المستخدمين وطبقاتهم الاجتماعية، من قبل أطراف أخرى بمقابل مادي يدفع لـ"فيسبوك"، لتحديد الخدمات التي يمكن أن تعرض على المستخدم بما يتفق مع "طبقته الاجتماعية".

سيريانيوز