دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، طهران إلى سحب جنودها والقوات التي تدعمها من سوريا، في خطوة تفسح المجال لتحقيق حل سياسي للأزمة الممتدة منذ نحو 7 سنوات.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في مؤتمر صحفي من عمان إن "التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا يزعزع أمن المنطقة".

وشهد مطلع الأسبوع الجاري، إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد هجوم جديد على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى.

ودعا الوزير الأمريكي، طهران إلى سحب جنودها والقوات التي تدعمها من سوريا لفسح المجال أمام الحل السياسي.

وتأتي المطالبة الأمريكية بسحب ايران قواتها والمجموعات التي تدعهما من سوريا، عقب أيام من دعوة مماثلة وجهها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث قال أن كل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران بما فيها "حزب الله" اللبناني يجب أن تغادر سوريا، متهما إيران وتركيا بانتهاك القانون الدولي في الأراضي السورية.

تواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا, واقامة قواعد عسكرية فيها.

وتعتبر إيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي أبرزها "حزب الله" اللبناني في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وأضاف تيلرسون ان" الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254 وجنيف"، موجها الشكر للأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.

وعاد خلال العام 2017 نحو 13 الف لاجئ سوري من الأردن الذي كان يستقبل قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجل، منهم 180 ألف داخل المخيمات أما الباقون فيسكنون المناطق الحضرية خارج المخيمات.

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