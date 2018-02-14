قال المساعد الكبير للزعيم الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، يوم الأربعاء، إن التواجد العسكري الإيراني في سوريا مشروع وجاء بناء على دعوة من السلطات السورية، وذلك رداً على مطالبات أمريكية لطهران بسحب قواتها من سوريا.

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ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن ولايتي قوله ردا على سؤال عن تصريحات تيلرسون "من يجب أن يغادروا سوريا هم من دخلوها دون إذن من الحكومة السورية الشرعية".

وأكد ولايتي ان "التواجد العسكري الإيراني في سوريا جاء بعد دعوة من الحكومة السورية".

وكان تيلرسون دعا في وقت سابق من يوم الأربعاء، طهران لسحب قواتها والمجموعات المسلحة التي تدعمها من سوريا.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا, واقامة قواعد عسكرية فيها.

وتعتبر إيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي أبرزها "حزب الله" اللبناني في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

سيريانيوز