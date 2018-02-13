الوحدة السوري يهدر الفوز أمام الفيصلي الأردني في افتتاح مبارياته بكاس الاتحاد الآسيوي اخبار الرياضة شارك

أهدر الوحدة السوري الفوز أمام مضيفه الفيصلي الأردني وتعادل معه 2-2 الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان بالجولة الأولى لذهاب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً فريقي الأنصار اللبناني وظفار العماني.‏

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل هدفي الوحدة باسل مصطفى في الدقيقتين 7 و79 بينما سجل هدفي الفيصلي لوكاس بيتيتش ويوسف الرواشدة في الدقيقتين 73 و81.



ومنذ بداية المباراة بدأ واضحا إصرار لاعبي الوحدة على تحقيق نتيجة إيجابية وكان لهم ذلك في الدقيقة السابعة عندما استفاد باسل مصطفى من ارتباك دفاع الفيصلي فخطف الكرة وسددها على يسار الحارس يزيد أبو ليلى معلنا الهدف الأول .



وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين كثيرا وخاصة الفيصلي الذي اندفع بكل قوة الى الهجوم وأضاع لاعبوه العديد من الفرص للتعديل وفي واحدة منها وتحديدا في الدقيقة 73 استطاع بيتيتش من إدراك التعادل.



وفي واحدة من هذه الهجمات المرتدة استطاع مصطفى وبكل حرفية أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 79 وبعد دقيقتين أدرك الرواشدة التعادل من تسديدة داخل منطقة الجزاء تجاوزت الحارس والدفاع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.



وفي المجموعة ذاتها فاز الأنصار على الظفار بهدفين مقابل لا شيء ليعتلي الأنصار صدارة المجموعة بثلاث نقاط يليه الوحدة والفيصلي بنقطة وأخيرا ظفار دون أي نقطة.



واتبعت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي للعبة نظاما جديدا للمسابقة في العام الماضي بفصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سيريانيوز 2018-02-13 19:41:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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