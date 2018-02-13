توتنهام يجبر يوفنتوس على التعادل على ملعبه ويؤجل حسم التأهل للقاء الإياب بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة يوفنتوس الإيطالي وضيفه توتنهام الإنكليزي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدوري ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا تقدم يوفنتوس بهدفين لنجمه الأرجنتيني غونزالو هيغوايين في الدقيقتين 2 و (9 من ركلة جزاء)، لكن توتنهام استطاع العودة في النتيجة وأدرك التعادل بفضل ثنائية هاري كين (35) والدنماركي كريستيان إيريكسون (71).



وأضاع هيغوايين ركلة جزاء ليوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.



ويلتقي الفريقان على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم 7 آذار القادم. سيريانيوز 2018-02-13 19:45:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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