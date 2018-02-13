وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اثر فوزه على مضيفه بازل السويسري 4-0 الثلاثاء على ملعب "سانت جايكوب بارك"، في ذهاب الدور ثمن النهائي.

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وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان (14 و53)، وبرناردو سيلفا (18)، وسيرجيو أجويرو (23).



وتقام مباراة الإياب في السابع من آذار المقبل على ملعب "الاتحاد".