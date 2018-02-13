سقط قتلى وجرحى بينهم أطفال، يوم الثلاثاء، إثر قصف نفذته قوات الجيش النظامي على بلدات وقرى الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.

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وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان 4 اشخاص بينهم طفلين قتلوا في قصف استهدف مدينة دوما.

وتابعت المصادر ان شخصين أحدهما طفل، قتل في قصف على مسرابا، مشيرة الى ان القصف المدفعي أسفر عن جرحى ومصابين.

واستهدف القصف كذلك بلدة مرج السلطان في الغوطة الشرقية، بحسب مصادر المعارضة.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ العام 2012, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ ايلول الماضي.

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