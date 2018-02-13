أطلقت تركيا تطبيقا محليا للرسائل النصية منافساً لتطبيق واتساب التابع لشركة "فيسبوك"، ومن المتوقع أن يكون متاحاً للجميع خلال 6 أشهر.

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وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن تركيا أطلقت على التطبيق الجديد اسم "بي تي تي مسنجر"، اختصاراً للأحرف الأولى من اسم الهيئة العامة للبريد والبرقيات التركية.

وبدأ العمل بنسخة محدودة من التطبيق، في الأيام الماضية في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة. ومن المتوقع أن يكون متاحا للجميع خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداج، في مؤتمر صحفي إن "الخادم المضيف للتطبيق الجديد لا يخزن أي بيانات، وسيكون من المستحيل الوصول إلى أي منها (...) تم تطوير نظام أكثر أمانا من واتساب".

إلا أن البعض شككوا في مسألة استحالة استرجاع البيانات من التطبيق الجديد، فهناك مخاوف من أن يوفر التطبيق السلطات قدرة أكبر على مراقبة المعارضة، خاصة بعد الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها بعد انقلاب عسكري فاشل في تموز 2016.

ويستخدم نحو 40% من سكان تركيا تطبيق واتساب بكثافة، وفقاً لمسح أجرته شركة (ستاتيستا) للأبحاث حتى نهاية عام 2016 .

سيريانيوز