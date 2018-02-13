كشف علماء عن تطوير جلد الكتروني ذاتي الشفاء وقابل للطي، يمكن إعادة تدويره بالكامل.

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ونقلت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) عن الدكتور جيانليانج شايو، أستاذ الكيمياء بجامعة كولورادو الأمريكية، قوله "يعد النسيج الإلكتروني نوعا فريدا من الأنسجة بفضل خامة البوليمر المستخدمة في إنمائه".

وأوضح شايو "يمكن الجلد المطور من الشفاء الذاتي وإعادة التدوير بالكامل في درجة حرارة الغرفة"، مضيفا، "بالنظر إلى الملايين من الأطنان من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم سنوياً، فإن إعادة تدوير جلدنا الإلكتروني تعطى جدوى اقتصادية وبيئية جيدة".

وبحسب العلماء من الممكن استخدام الجلد الالكتروني في الأجهزة الطبية الحيوية مثل الأطراف الصناعية.

ويحتوى الجلد الإلكتروني الجديد على أجهزة استشعار مدمجة لقياس مستويات الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة ومدى تدفق الهواء، كما يشبه أنسجة شبكة البوليمر الصناعية.

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