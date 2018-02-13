أزاحت صحيفة بريطانية الستار عن مشروع جديد لتصميم منازل ذكية في المستقبل، تزود السكان بنصائح حول العادات الصحية عبر شبكة تكنولوجية تربط المنازل بالأطباء.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت صحفية "تليغراف" البريطانية، ان الخدمة الصحية في البلاد تعتزم تطبيق هذه الميزة، بحيث يجري تصميم منازل صحية، لمباشرة الأسر بالعادات الصحية الأفضل، ومراجعة الوضع الصحي والاطمئنان على صحة كبار السن.

وتابعت الصحيفة، انه سيتم ايضاً تزويد السكان بتتبع رقمي للصحة للخضوع لإشراف الأطباء من الممارسين العموم حتى من دون مغادرة منازلهم.

وبموجب هذه الخطة الصحية الجديدة، سيجرى إدماج برامج الصحة واللياقة في 10 بلدات صحية، ثم يعمم في جميع أنحاء البلاد، بحيث يطلب من مطوري المنازل تضمين التكنولوجيا الذكية في جميع المنازل الجديدة للسماح للمراقبة عن بعد لمن يعانون من مشكلات صحية، على أن ترسل النتائج مباشرة إلى الأطباء العموم والمستشفيات.

وستشمل المنازل المبنية حديثًا بموجب الخطة الصحية، أجهزة استشعار الحركة وبعض الأجهزة الذكية الأخرى المرتبطة بحاسب آلي لوحي، ويمكن أن تومض شاشات الحاسوب بالتمرينات الرياضية والنصائح الصحية الأخرى إذا انخفضت مستويات النشاط.

سيريانيوز