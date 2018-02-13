قالت تقارير إن "أبل" تعتزم طرح نسخة جديدة من هاتفها أيفون تحمل اسم x بلس، ليكون أكبر هاتف ذكي تطرحه الشركة في تاريخها.

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وذكر تقرير لموقع "فوربس" الأمريكي، ان هاتف أيفون X بلس، سيكون ضمن ثلاثة هواتف ستطرحهم شركة أبل هذا العام، ومن المتوقع أن يأتي مع شاشة كبيرة الحجم بقياس 6.5 بوصة.

وبحسب التقرير، ستكون النسخة الجديدة من الهاتف، خاصة بمن اشتروا هاتف أيفون X هذا العام وسيرغبون في التحديث بجهاز يعادله في المواصفات والإمكانيات.

ويتوقع الخبراء أن تعيد أبل مرة أخرى ميزة التعرف على بصمات الأصابع، بجانب الـFACE ID التي تسمح بفتح قفل الهاتف من خلال ملامح الوجه، وهذا الأمر أصبح ممكناً بعد أن تم التوصل إلى طريقة تسمح بوضع مستشعرات بصمة الإصبع أسفل الشاشة.

وكشفت نتائج المبيعات عن أن المستخدمين أصبحوا يفضلون شراء هواتف ذات شاشة كبيرة عالية الدقة، كما أنها أصبحت بديلة للأجهزة اللوحية التي تراجعت مبيعاتها خلال السنوات الماضية.

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