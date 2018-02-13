تضمن تحديث نظام ويندوز 10 مزايا جديدة للمستخدمين، أبرزها تبسيط آلية اقتران الأجهزة عند ربطها عبر بلوتوث.

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وقال The Verge الأمريكي ان آلية الاقتران مع الأجهزة عند ربطها ببلوتوث باتت تتم عبر الإشعارات بدلاً من الدخول إلى الإعدادات.

وفي النسخة التي تحمل رقم الإنشاء 17093 وستتوفر الميزة مع تحديث ويندوز 10 الكبير القادم، فإنه عند اتصال جهاز ما بالحاسب عبر بلوتوث فإنه سيعرض إشعار يمكن من خلاله تأكيد الاقتران.

ومن خلال الميزة الجديدة، سيكون الربط والاقتران على الحواسب الشخصية، مشابهاً لما يتم في الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS.

ويبدو ان الفأرة الخاصة بالشركة تدعم فقط الميزة مبدئياً، لكن "مايكروسوفت" تتعاون مع شركات أخرى تصنع الطرفيات مثل Logitech لإتاحة دعم آلية الاقتران الجديدة مع أجهزتها.

ومن المتوقع أن يصل تحديث ويندوز 10 الكبير القادم خلال آذار أو نيسان المقبل.

سيريانيوز