أصيب أربعة أطفال بجروح، يوم الثلاثاء, جراء سقوط عدة قذائف هاون ومتفجرة على دمشق وريفها توزعت في عدة مناطق, في مشهد مكرر بشكل يومي.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق، لم تسمه، قوله ان 4 أطفال أصيبوا جراء سقوط قذيفتي هاون في ضاحية الأسد بريف دمشق.

وأفادت مصادر مؤيدة , بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن أربع قذائف صاروخية سقطت في محيط برج الروس والقصاع وباب توما شرق دمشق دون ورود أنباء عن وقوع اصابات.

وأضافت المصادر أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في محيط جسر الرئيس وقذيفتين في محيط ساحة الأمويين وسط مدينة دمشق, ولا أنباء عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وكانت عدة قذائف سقطت امس على دمشق وريفها توزعت في مناطق القصاع وباب توما والعباسيين وبستان الدور والزاهرة ومحيط مشفى ابن سينا في عدرا .

وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الأخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة

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