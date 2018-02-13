استعاد تشلسي حامل اللقب الموسم الماضي، نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، اثر تغلبه على وست بروميتش البيون متذيل الترتيب 3-صفر في ختام المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم .

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واستعاد تشلسي المركز الرابع رافعا رصيده الى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثالث و3 عن مانشستر يونايتد علما بانه سيلتقي الاخير في الجولة المقبلة بعد اسبوعين على ملعب اولدترافورد. اما وست بروميتش البيون فبقي في المركز الاخير وله 20 نقطة وبات يتهدده خطر الهبوط الفعلي.



ولا شك ان من شأن هذا الفوز ان يخفف الضغوط على كاهل مدرب تشلسي الايطالي انطونيو كونتي اقله مرحليا بعد النتائج المخيبة في الآونة الاخيرة.



افتتح هازار التسجيل بعد لعبة مشتركة رائعة مع جيرو حيث تلقى الاخير الكرة داخل المنطقة وظهره الى المرمى فغمزها باتجاه البلجيكي ليتابعها الاخير بعيدا عن متناول حارس وست بروميتش بن فوستر (25).



واضاف النيجيري فيكتور موزيس الهدف الثاني بعد تمريرة بالكعب من صانع الالعاب سيسك فابريغاس ارتطمت بقدم احد مدافعي وست برميتش وتهيأت امام موزيس ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (63).



ووجه هازار احد ابرز نجوم المباراة الضربة القاضية للضيوف بعد ان راوغ ايفانز داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه مسجلا الهدف الثالث (71).



ويخوض تشلسي اخر اختبار له قبل المواجهة القوية ضد برشلونة الاسبوع المقبل في دوري ابطال اوروبا، ضد هال سيتي في نهاية الاسبوع الحالي في كأس انكلترا.