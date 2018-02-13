واصل غولدن ستايت صدارته لترتيب فرق المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عقب فوزه على فينيكس صنز 129-83 .

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وفي خطوة أثارت جدلاً، حاول ستيف كير مدرب غولدن ستايت ووريرز كسر رتابة الموسم، فمنح دفة القيادة خلال الوقت المستقطع للاعبيه، في المباراة التي حقق فيها حامل اللقب فوزه الثالث توالياً بالتغلب على ضيفه فينيكس صنز 129-83 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وبحث كير في مباراة الاثنين عن طريقة جديدة لاستعادة تركيز لاعبيه قبل أيام من نهاية أسبوع "كل النجوم" ("أول ستار")، فمنحهم لوحة رسم الخطط، خصوصاً للمصابين دريموند غرين وأندريه إيغوودالا، مفضلاً الابتعاد عنهم خلال الوقت المستقطع.



وعمق ووريرز جراح صنز الذي أصبح أول فريق يمنى بأربعين خسارة هذا الموسم، محققا فوزه الـ12 تواليا عليه.



وتألق مع الفائز موزعه ستيفن كوري (22 نقطة)، وكيفن دورانت (17 نقطة) وكلاي تومسون (16 نقطة). ولدى الخاسر، كان ألفريد بايتون أفضل مسجل مع 29 نقطة.

ورفع غولدن ستايت رصيده في صدارة المنطقة الغربية إلى 44 فوزاً و13 خسارة، بفارق فوزين عن هيوستن روكتس الثاني.



وسقط سان أنتونيو سبيرز، ثالث المنطقة الغربية، أمام مضيفه يوتا جاز 101-99. وبرز مع يوتا الذي حقق انتصاره العاشر تواليا دونوفان ميتشل (25 نفطة) والاسترالي جو إينغليس (20).



وفي المنطقة الشرقية، حقق شيكاغو بولز فوزه الثاني بعد 7 خسارات متتالية على أورلاندو ماجيك 105-101، بفضل 21 نقطة من الفنلندي لاوري ماركانن و18 للموزع زاك لافين.