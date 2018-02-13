الجيش السوري يتعادل أمام المنامة البحريني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي اخبار الرياضة شارك

استهل نادي الجيش السوري مبارياته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتعادل سلبي أمام نظيره المنامة البحريني في العاصمة البحرينية المنامة في الجولة الأولى للمسابقة عن منطقة غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي العهد اللبناني والزوراء العراقي.‏

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتقد فريق الجيش إلى الفاعلية في خطي الوسط والهجوم في الشوط الأول فلم يشكل خطورة تذكر على مرمى المنامة بالمقابل اعتمد المنامة على الكرات الطويلة وأتيحت له عدة فرص للتسجيل لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف للتغطية الدفاعية المحكمة للجيش وتألق حارسه شاهر الشاكر في صد أخطر الكرات لينتهي الشوط الأول بالتعادل سلبا.



الشوط الثاني شهد تحسنا في أداء الجيش بعد التبديلات التي أجراها مدربه محمد خلف لتفعيل خط الوسط مع استمرار غياب اللمسة الأخيرة في هجماته وفي الربع ساعة الأخير اعتمد الجيش على تعزيز منطقته الدفاعية ومرت الدقائق لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.



وتعادل في المجموعة ذاتها فريقا العهد اللبناني والزوراء العراقي بهدف لكل منهما.



ويلتقي ممثلنا الآخر في البطولة الوحدة مضيفه فريق الفيصلي الأردني الثلاثاء في عمان ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً فريقي الأنصار وظفار العماني.‏



وينص نظام البطولة على أن يتأهل أبطال المجموعات الثلاث في منطقة غرب آسيا إلى الدور التالي إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.



وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للعبة اتبعت نظاما جديدا للمسابقة في العام الماضي بفصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وكان فريقا الجيش والوحدة التقيا في نهائي النسخة الأولى للبطولة عام 2004 وأحرز الجيش اللقب كما حقق الاتحاد لقب نسخة 2010 على حساب القادسية الكويتي بينما خرج الجيش من دور المجموعات النسخة الماضية والوحدة من الدور النهائي لفرق غرب آسيا المؤهل لنهائي البطولة. سيريانيوز 2018-02-13 10:59:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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