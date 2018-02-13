هددت السلطات السورية, يوم الثلاثاء, "بمفاجآت أكثر" في حال شنت إسرائيل هجمات على سوريا, وذلك عقب إسقاط الطائرة الإسرائيلية بعد شنها غارات على البلاد.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن معاون وزير الخارجية أيمن سوسان قوله " ثقوا تماما أن المعتدي سيتفاجأ كثيرا لأنه ظن أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة أي اعتداءات“.

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية منها ايرانية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل, في أخطر مواجهة بين إسرائيل والجيش النظامي والقوات الحليفة له.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قررّ, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب إسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية بسوريا.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.