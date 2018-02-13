كشف مركز المصالحة الروسي في سوريا, يوم الثلاثاء, ان "جبهة النصرة" تحضر "لعمليات استفزازية" , بمشاركة "الخوذ البيضاء" في ادلب لاتهام الجيش النظامي باستخدام مواد كيماوية.

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وأوضح المركز, في بيان له, نشرته وكالة (سبونتيك), ان احد سكان سراقب في محافظة إدلب اتصل يوم 12 شباط، وابلغ "عن التحضير لاستفزاز باستعمال مواد كيميائية لبث ذلك عبر قناة اجنبية".

واوضح المتصل, وفقا للبيان,بأن "جبهة النصرة" نقلت إلى إحدى القرى أكثر من 20 أسطوانة تحتوي على الكلور وتحضر لعملية استفزازية بمشاركة "الخوذ البيضاء".

وبين المتصل ان ممثلي "الخوذ البيضاء" قاموا بتمثيل بروفة "تقديم اسعافات اولية" لمتسممين وهميين من السكان المحليين.

وتواردت في الفترة الأخيرة اتهامات من قبل المعارضة للقوات النظامية باستهداف عدة مناطق منها مدينة سراقب بادلب بغازات سامة, الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات اختناق, في حين نفت السلطات السورية هذه الاتهامات.

وتصاعدت العمليات العسكرية, عقب تبني "هيئة تحرير الشام" اسقاط طائرة روسية يوم السبت في ريف ادلب الجنوبي.