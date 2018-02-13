شهدت معظم المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة و, حيث سجلت أعلى نسبة هطل في الرصافة بحماة حيث وصلت إلى 55 مم.

وذكرت مديرية الأرصاد الجوية, أن كمية الأمطار الهاطلة في حماة وصلت في الرصافة إلى 55 مم ووادي العيون 40 مم وعين حلاقيم 34 مم ومصياف 30 مم وصوران 3,6 مم والسلمية 12,7 مم والصبورة 9,2 مم وعقيربات وحماة 6 مم وحر بنفسه والسعن 5 مم وكفر زيتا 4 مم , وفي الغاب.. كانت في عين الكروم والسقيلبية 9 مم وشطحة 7 مم والكريم 2,5 مم.

وأضافت أنه في دمشق وصلت كمية الهطولات بالحرمون 39 مم والزبداني 25 مم ومضايا 22 مم وسرغايا 20 مم وعسال الورد 9,5 مم وميسلون 7,5 مم ودوما 4 مم ودوار المطار 3,5 مم ودمشق الدولي 3 مم وقاسيون والمشرفة وعقربا 2 مم.

وتابعت أنه في محافظة السويداء.. وصلت الهطولات المطرية في عين العرب إلى 18,5 مم وصلخد 14 مم والسويداء 10 مم وشهبا 9 مم والصورة الصغيرة 5 مم.

وفي درعا.. كانت في الشيخ مسكين 13 مم وازرع 12 مم ودرعا وتل شهاب 7,5 مم والصنمين والمسيفرة 5 مم, أما في القنيطرة.. كانت في حضر 42 مم والقنيطرة 22,6 مم.

وبلغت الهطولات المطرية في حمص 35 مم في الناصرة وقلعة الحصن وتلكلخ 32 مم ومرمريتا 31 مم وشين 30 مم والعريضة 28 مم والقريتين 10 مم والقصير 3 مم والمخرم 2,5 مم.

أما في محافظة اللاذقية.. وصلت كمية الأمطار في وادي قنديل 8 مم والقطيلبية 7,5 مم وكسب 7 مم وصلنفة 2,4 مم.

وفي طرطوس.. سجلت في القدموس 51 مم وحمام واصل 31 مم والشيخ بدر 27 مم والصفصافة 25 مم ومشتى الحلو 23 مم والدريكيش 22 مم وصافيتا 17,5 مم وبانياس 15 مم وطرطوس 13,5 مم.

وبحسب مديرة الأرصاد الجوية في حلب فإن كمية الأمطار الهاطلة وصلت إلى 5 مم بالسفيرة و في حلب 2 مم.

وفي الحسكة.. كانت في اليعربية 17 مم والزهيرية 12 مم والجوادية وتل علو 11 مم والمالكية 10 مم وابو قصايب وتل حميس 8 مم وام مدفع 7 مم , وتل براك 6 مم والقحطانية 5 مم والشدادة 4,5 مم ومركدة 3,5 مم والعريشة والهول والحسكة 3 مم وابو راسين 2,5 مم وهيمو والمناجير 2 مم.

ويأتي ذلك جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة, حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح قريبة مع معدلاتها أو أدنى بقليل.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح الثلاثاء, أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد احيانا فوق المناطق الغربية والجو مائلا للبرودة ليلا في أغلب المناطق .

سيريانيوز