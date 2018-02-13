قررت السلطات التركية إرسال قافلة تعزيزات عسكرية اضافية الى منطقة عفرين بريف حلب, والتي تشهد عمليات عسكرية تشنها القوات التركية ضد الفصائل الكردية منذ 20 الشهر الماضي.

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وذكرت قناة (تي ار تي) ان قافلة تعزيزات من عربات عسكرية مدرعة وصلت الى ولاية هاتاي التركية الحدودية مع سوريا في طريقها إلى منطقة عفرين , لدعم عملية "غصن الزيتون".

وكان الجيش التركيارسل, مساء السبت, تعزيزات عسكرية اضافية الى منطقة عفرين بريف حلب, وذلك عقب اسقاط المروحية العسكرية التركية خلال عمليات كانت تقوم بها في المنطقة.

وجاءت التعزيزات عقب مصرع جنديين تركيين, السبت, نتيجة تحطم المقاتلين الأكراد مروحية عسكرية تركية خلال العمليات التي تشنها القوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأرسلت السلطات التركية, في الايام الاخيرة, تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", والتي تشنها القوات التركية ضد القوات الكردية منذ 20 الشهر الماضي.

وسبق ان ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".