الذهب يعاود ارتفاعه ويصل إلى 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب ارتفاعه، يوم الثلاثاء، وسجل غرام الـ21 قيراط سعر 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. ويعود ارتفاع السعر محلياً نظرا لارتفاع سعر الأونصة عالميا، حيث وصل الى 1329 دولار. وكان سعر غرام الذهب عيار الـ21 قيراط بلغ منذ 2 الشهر الجاري 17100 ليرة للمبيع، و17000 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-02-13 08:13:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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