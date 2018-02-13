اعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف, يوم الثلاثاء, عن عقد لقاء ثلاثي روسي ايراني تركي الشهر المقبل حول سوريا على مستوى وزراء الخارجية.

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ونقلت وكالات انباء عن الوزير الكازخستاني قوله, في تصريحات للصحفيين, ان "الأطراف الثلاثة لم تتفق بعد على تاريخ ومكان عقد الاجتماع بالتحديد لكن استانا من بين الخيارات المطروحة."

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال يوم الاثنين إن روسيا وإيران وتركيا تنسق عقد لقاء ثلاثي حول سوريا على مستوى وزراء الخارجية.

وتداولت انباء من ايام حول عقد قمة ثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا في إسطنبول حول تطورات الأزمة السورية.

وأضاف وزير الخارجية خيرت عبد الرحمنوف أن "جولة المفاوضات السورية تبدأ بعد لقاء وزراء الدول الضامنة".

وكان وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف اعلن مؤخرا ان الجولة التاسعة من اجتماع استانا حول سوريا قد تعقد في الثلث الأخير من شباط الجاري.

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.