اعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان, ان اسقاط الطائرة الاسرائيلية, بعد شنها هجمات على الاراضي السورية, هو "رد فعل طبيعي تجاه أي عدوان خارجي".

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ووصفت شعبان, في تصريحات صحفية, نشرتها صحيفة (الوطن) المحلية, الاتهامات الإسرائيلية لإيران بإسقاط الطائرة بانها "كلام فارغ".

وبينت شعبان ان "الدفاعات الجوية السورية لم تسقط الطائرة الإسرائيلية فقط، بل أسقطت عشرات الصواريخ، وهذا ما دفع حكومة اسرائيل ليجن جنونها، لأن كل هذه الصواريخ التي تعتمد عليها وكل هذا السلاح، اثبت أنه لا يمكن أن يصمد أمام الدفاعات الجوية السورية».

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية منها ايرانية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل, في أخطر مواجهة بين إسرائيل والجيش النظامي والقوات الحليفة له.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قررّ, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب إسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية بسوريا.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.