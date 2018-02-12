البنتاغون يخصص 550 مليون دولار لتدريب وتجهيز "قسد" الاخبار السياسية شارك

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 550 مليون دولار من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية" وتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت وسائل اعلام ان البنتاغون خصص 300 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات "قسد"، و250 مليون دولار للقوة الأمنية الحدودية التي أسسها التنظيم. وتدعم واشنطن قوات "قسد" في معاركها وعملياتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بسوريا, والتي اسفرت عن استعادة العديد من المناطق. واثار هذا الدعم غضب تركيا, باعتبار الفصائل الكردية تشكل تهديدا لأمنها القومي, وسط ضغوطات تركية ومطالبات بامتناع واشنطن عن تقديم أي دعم للمقاتلين الاكراد . وتشن القوات التركية عمليات عسكرية منذ 20 الشهر الماضي على قوات "قسد" والفصائل الكردية الاخرى في منطقة عفرين بريف حلب, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية. سيريانيوز

2018-02-12 18:39:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق