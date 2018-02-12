أعلنت وحدات "حماية الشعب" الكردية, يوم الاثنين, ان النظام السوري يجب ان يقوم بواجبه في الدفاع عن منطقة عفرين بريف حلب, والتي تشهد عمليات عسكرية تشنها القوات التركية منذ الشهر الماضي, مشيرة الى وجود "تنسيق محدود" مع السلطات السورية لتسهيل إدخال مساعدات إنسانية إلى المنطقة.

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وأوضح القائد العام للوحدات سيبان حمو, خلال مؤتمر صحافي عقده عبر تطبيق سكايب، لوكالة (فرانس برس), "ليس لدينا مشكلة بدخول قوات الجيش السوري من أجل الدفاع عن عفرين وعن حدود عفرين في وجه الجيش التركي".

وأضاف حمو: "يصرح النظام دائما أن عفرين جزء من سوريا، ونحن دائما نقول إن كانت جزءا من سوريا فعليك أن تقوم بواجبك".

ولم يوضح حمو إذا كان ذلك يعني انتشار القوات السورية داخل عفرين أم التصدي فقط للهجوم التركي على الحدود

وأكد حمو وجود "تنسيق محدود" مع السلطات في دمشق لتسهيل إدخال مساعدات انسانية إلى عفرين، مشيرا إلى أنه "حتى اللحظة لم نر أي خطوة عملية من قبل الدولة تجاه الجيش التركي على عفرين".

ودعا الغرب إلى حماية عفرين، قائلا "بعدما قاتلت الوحدات بالوكالة عن العالم ضد إرهاب داعش لا يحق لأوروبا أو الدول الغربية أن تقف كالمتفرج أمام الدولة التركية التي تتصرف بشكل وحشي".

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين طالبت السلطات السورية إثر بدء الهجوم التركي، بالتدخل لحماية عفرين عبر نشر قوات على الحدود مع تركيا، في وقت نددت الحكومة السورية بما وصفته بـ"العدوان" التركي على أراضيها.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.