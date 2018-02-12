سقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, جراء وقوع عدة تفجيرات واطلاق نار في مناطق متفرقة من ريف محافظة ادلب.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرين بتفجير عبوة ناسفة زُرعت بالقرب من مخفر معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

وأضافت المصادر أن 3 أشخاص بينهم امرأة لقوا حتفهم بتفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وتابعت أن شخص أصيب بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة معرشمارين بالريف الجنوبي الشرقي.

واشارت المصادر الى ان عدة أشخاص أصيبوا جراء عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) على طريق المسطومة بالريف الشمالي.

وأشارت إلى أن شخصين اثنين لقيا مصرعهما كانا على دراجة نارية جراء إطلاق النار عليهما من مجهولين شرق بابيلا في الريف الجنوبي الشرقي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عمليات التفجير والاغتيالات الأخير, إلا أن المعارضة وجهت اتهامها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يحاول العبور من ريف حماه إلى محافظة إدلب .

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر تفجيرات، كان آخرها في بداية كانون الثاني الماضي, حيث استهدفت دراجة نارية مفخخة سيارة تابعة لإحدى الفصائل المسلحة في حي القصور بإدلب ما أدى لمقتل وجرح عدة أشخاص.

يشار إلى أن ريف ادلب يشهد مؤخرا تصعيداً في العمليات العسكرية لا سيما عقب إعلان "هيئة تحرير الشام" "جبهة النصرة" سابقا عن إسقاط مقاتلة روسية في ريف ادلب الجنوبي.

سيريانيوز