كشف مسؤولون امريكيون, يوم الاثنين, ان زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) ابو بكر البغدادي تعرض للاصابة نتيجة قصف على مدينة الرقة الرقة منذ ايار الماضي, منعه من مزاولة مهامه لمدة 5 اشهر, ما اضطره للتنازل عن مهامه على رأس التنظيم طوال تلك الفترة.

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واوضح المسؤولون, في تصريحات لـCNN, طلبوا عدم ذكر هوياتهم, ان " التقييم الدقيق لوكالات الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن البغدادي، الذي يعتبر المطلوب الأول على مستوى العالم، كان في منطقة مجاورة لمدينة الرقة السورية عندما استهدفه صاروخ".

أكد مسؤولون أمريكيون تحدثوا حصريا أن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تعرض لإصابة جراء غارة جوية في مايو/أيار الماضي منعته من ممارسة مهامه لمدة خمسة أشهر، ما اضطره للتنازل عن مهامه على رأس التنظيم طوال تلك الفترة.

وتستند عمليات التقييم الأمريكية إلى تقارير حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية من موقوفين ينتمون لداعش، وكذلك لللاجئين من شمال سوريا.

وتشير المعلومات إلى أن "إصابة البغدادي لم تكن تهدد حياته ولكنها كانت كفيلة بمنعه من قيادة العمليات اليومية للتنظيم".

ولم يؤكد المسؤولون ما إذا كانت الإصابة قد نجمت عن ضربة أمريكية أم روسية، خاصة وأن طائرات تابعة لموسكو نفذت ضربات في المنطقة.

وكانت روسيا أعلنت في حزيران الماضي أنها قتلت البغدادي في غارة شنتها في 28 أيار الماضي بضواحي الرقة, في حين أعربت واشنطن عن شكوكها من صحة هذه الانباء.

و نفى التحالف الدولي, مؤخرا, الأنباء التي تحدثت حول إلقاء القوات الامريكية القبض على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي, مؤكدا أن ليس لديه أي علم بمكان تواجده.

ويعتبر مصير زعيم التنظيم المتشدد مجهولاً، بعد أن مني التنظيم بخسائر متلاحقة في العراق وسوريا، ، حيث لم يظهر البغدادي منذ أيلول الماضي، حين نشر تسجيل صوتي منسوب له.