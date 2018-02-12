أعلن مصرف سوريا المركزي, يوم الاثنين, عن اعتماد البرنامج الإلكتروني لعمليات التصريف والحوالات بدءا من الأحد المقبل.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, عن تحديد مصرف سوريا المركزي, الأحد المقبل 18 شباط الجاري موعداً لإطلاق واعتماد البرنامج الإلكتروني الخاص بعمليات التصريف والحوالات على أن تنتهي مرحلة العمل التجريبي بالبرنامج مع نهاية الدوام الرسمي ليوم 15-2-2018.

وطلب المصرف من شركات الصرافة والحوالات تأمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على البرنامج في جميع عمليات المؤسسة "التصريف أو الحوالات" وتذليل الصعوبات التي قد تعيق سير العمل على البرنامج والتنسيق مع مديرية تقانة المعلومات لدى المركزي في حال مواجهة أي صعوبات والتقيد بالصيغة القياسية المعتمدة من قبل المركزي لرفع الحوالات إلى البرنامج بصيغة "ملف إكسل".

وكان قد تم تنصيب برنامج التحقق الخاص بعمليات التصريف والحوالات بشكل تجريبي خلال الفترة الماضية واستقبال الملاحظات والمقترحات بخصوص العمل عليه حتى إقرار موعد إطلاقه وفق المركزي.

ويشار إلى أن التعميم الذي وجهه المصرف المركزي لمؤسسات الصرافة والحوالات المالية يهدف إلى ضمان دقة وسرعة تبادل البيانات وتنظيم نشاط الصرافة وآلية تبادل البيانات مع المؤسسات المالية غير المصرفية من خلال الشبكة الإلكترونية المرتبطة مع جميع مؤسسات الصرافة والحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا.

سيريانيوز