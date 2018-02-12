أقر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس, يوم الاثنين, بتوجه قسم من المسلحين الأكراد, الى منطقة عفرين بريف حلب, والتي تشهد عمليات عسكرية تشنها القوات التركية منذ 20 الشهر الماضي.

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ونقلت وكالات انباء عن ماتيس قوله, في تصريحات للصحفيين على هامش جولته في أوروبا, ان " قسما من مسلحي “ب ي د” الإرهابية، التي تدعمها “قوات سوريا الديمقراطية”، توجهت إلى عفرين من المناطق الأخرى في سوريا الخاضعة لسيطرتها".

وأضاف ماتيس “لا ننكر إطلاقا القلق المشروع لتركيا حيال أمن حدودها مع سوريا", مؤكدا على "مواصلة محاربة "داعش" في سوريا"

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

وبرزت دعوات دولية تدعو الى ضبط النفس جراء العمليات في عفرين, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.