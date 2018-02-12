أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، يوم الاثنين, أن وجود إيران في سوريا سيستمر، فيما شدد على أن سوريا لديها الحق في الدفاع عن نفسها من اعتداءات إسرائيل..

ونقلت وكالات انباء عن ولايتي، قوله في مؤتمر صحفي عقده , ان "وجود إيران في سوريا سيستمر للدفاع عن جبهة المقاومة وفق التوافق الحاصل بين إيران وسوريا.. ونحن لا نقبل الشروط الخارجية كموضوع قوتنا الدفاعية أو تواجدنا في المنطقة ".

وشدد على أن تواجد إيران في العراق أو سوريا جاء تلبية لدعوة الحكومة الشرعية في كلا البلدين، متسائلا "كيف تبرر بريطانيا وألمانيا وفرنسا أو الدول الغربية الأخرى التي جاءت من خارج غرب آسيا تواجدها في هذه المنطقة، ورغم أن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية ؟".

وعن الغارات الاسرائيلية على سوريا, اعتبر ولايتي أن "سوريا بلغت اليوم من القوة المستوى الذي يحسب له الكيان الصهيوني الحسابات من أنه في حال القيام بأي عدوان على أجواء هذه الدول بما يشمل سوريا أو أي دولة أخرى، سيكون من حقها أن تنطلق من أجوائها للدفاع عن نفسها ".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

وتتخوف عدة دول من توسع المد الإيراني في المنطقة لاسيما سوريا ولبنان, حيث تعد إيران من الدول الحليفة للنظام السوري, وتقدم الدعم العسكري له, وسط اتهاماتها من عدة دول وجهات معارضة سورية بتأجيج العنف في البلاد من خلال إرسال مقاتليها إلى سوريا, وسط تأكيدات طهران أن لديها مستشارين عسكريين ومتطوعين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

سيريانيوز