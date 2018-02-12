أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الاثنين, عن إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تقوم بعمليات في منطقة عفرين بريف حلب.

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وذكرت "قسد" عبر موقعها الالكتروني, ان "الدفاعات الجوية لقواتها تمكنت من من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار من نوع بيرقدار في سماء عفرين في محور قرية قوديه"

وبحسب "قسد", فان الطائرة تعتبر من "أجود الصناعات العسكرية التركية ".

ولم تعلق السلطات التركية حتى الان على نبأ اسقاط الطائرة.

وجاءت الحادثة بعد مقتل جنديين تركيين يوم السبت, نتيجة تحطم المقاتلين الأكراد مروحية عسكرية تركية خلال العمليات التي تشنها القوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

وسبق ان اعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد), اواخ الشهر الماضي, عن إسقاط طائرة تركية بدون طيار في منطقة عفرين بريف حلب.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .