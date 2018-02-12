دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون, يوم الاثنين, روسيا الى التدخل لمنع تصاعد المواجهات على الحدود السورية - الاسرائيلية.

وقال جونسون في بيان نشرته وسائل اعلام, "نحن قلقون من التصرفات الإيرانية التي تصرف الانتباه عن الجهود الرامية لبدء عملية سلام حقيقية في سوريا".

ودعا جونسون روسيا الى " استخدام نفوذها للضغط على النظام السوري وداعميه من أجل تجنب الأفعال الاستفزازية ولدعم عدم التصعيد سعيا وراء تسوية سياسية أوسع".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية منها ايرانية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وتحدث الجيش الاسرائيلي عن اسقاط طائرة ايرانية بعد شن هجمات على سوريا, لكن طهران نفت ذلك, ووصفت هذه الانباء بانها "سخيفة", وسط تبادل التهديدات بين اسرائيل وايران على خلفية الحادثة.

ويأتي الهجوم الجديد بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء الماضي احد المواقع العسكرية في ريف دمشق بالصواريخ, فيما أعلن الجيش النظامي انه تم التصدي لهذه الصواريخ وتم تدمير معظمها.

وقال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما) يوري شفيتكين، يوم الأحد, ان روسيا مستعدة للتعاون مع كل الدول من أجل التهدئة في سوريا والمنطقة ,عقب حادثة إسقاط الطائرة العسكرية الإسرائيلية.

وكان الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، دعا يوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي إلى تجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قررّ, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب إسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية بسوريا.

سيريانيوز