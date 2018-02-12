سقطت قذائف من جديد, يوم الاثنين, في العاصمة دمشق, توزعت في عدة مناطق, دون ورود انباء عن سقوط ضحايا.

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وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ(سانا) أن "المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية مبنى العيادات الشاملة في الجهة الجنوبية من دمشق ما تسبب بحدوث اضرار مادية في محيط المبنى ".

وفي ريف دمشق, اشار مصدر في قيادة الشرطة الى ان " 3 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة سقطت قرب مشفى ابن سينا في منطقة عدرا ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في محيط المشفى".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عن سقوط عدة قذائف في دمشق توزعت في مناطق القصاع وباب توما والعباسيين وبستان الدور والزاهرة ومحيط مشفى ابن سينا

وكانت قذائف سقطت في دمشق امس توزعت في محيط العباسيين وجسر الرئيس والدويلعا وجرمانا, مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية. .

وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة