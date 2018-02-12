دعا الاتحاد الأوروبي, يوم الاثنين, جميع الأطراف المتحاربة إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد والعنف في سوريا.

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ونقلت وسائل اعلام عن قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قولها, في إفادة صحفية دورية, ان "التصعيد العسكري في مختلف أرجاء سوريا بما في ذلك الأحداث التي وقعت على الحدود مع إسرائيل في مطلع الأسبوع تثير القلق بشدة. وقد تقود بالفعل إلى تداعيات خطيرة".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية منها ايرانية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل, في أخطر مواجهة بين إسرائيل والجيش النظامي والقوات الحليفة له.

وحثت المفوضية "الأطراف السورية والمتحالفين معها فضلا عن اللاعبين الإقليميين الالتزام بالقانون الدولي وإظهار ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد الموقف وإطالة أمد معاناة المدنيين السوريين".

وتتكثف عمليات القصف والغارات الجوية على مناطق لاسيما الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق ومحافظة ادلب, مااسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار جديد يطالب بوقف اطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا للسماح بإدخال المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة واجلاء المرضى والمصابين منها.