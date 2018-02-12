قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين، إن واشنطن تتذرع بمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لمواصلة تقديم الدعم لقوات كردية.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن جاويش اوغلو قوله، "يتذرعون بمحاربة تنظيم داعش من أجل مواصلة دعم "ي ب ك"، إلا أنهم لا يقتربون من الجيوب المتبقية للتنظيم.

ووصف الوزير علاقة بلاده مع الولايات المتحدة بأنها في "نقطة حرجة للغاية، فإما أن يتم إصلاحها أو ستسوء تماماً".

ويتلقى الأكراد دعماً عسكرياً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأمر الذي تنتقده تركيا التي تخشى من تهديد أمنها لصلات القوات الكردية السورية بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه انقرة إرهابي.

وتعارض تركيا الدعم الأمريكي للأكراد، وتنتقد سياسة واشنطن الداعمة لهم، الأمر الذي أدى لتوترات في العلاقة بين البلدين، حيث تعتبر أنقرة "قوات سوريا الديمقراطية" امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يصنف كتنظيم ارهابي في تركيا.

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