أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، إن موسكو لا تمتلك معلومات عن وجود قاعدة عسكرية لإيران قرب تدمر في سوريا.

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وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى موسكو معلومات بشأن مثل هذه القاعدة: "لا، أنا لا امتلك أي معلومات بهذا الشأن".

وكان الجيش الإسرائيلي قال يوم الأحد، انه لن يسمح لإيران بإقامة قاعدة امامية في سوريا.

وحول الغارات الإسرائيلية على سوريا، قال بوغدانوف "نحن ندعو الجميع إلى الهدوء لتفادي أي تصعيد خطير في المنطقة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على خلفية غارات إسرائيل على سوريا، لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى ردا على دخول طائرة مسيرة الى مجالها الجوي, الا ان الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

وفي سياق آخر، كشف بوغدانوف، أنه "من المحتمل تمديد فترة عمل مناطق تخفيف التوتر في سوريا، حيث إن روسيا وتركيا وإيران قد تعقد لقاء ثلاثيا حول سوريا في أستانا على مستوى وزراء الخارجية الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن عقد اللقاء قيد التنسيق حاليا.

ومن المنتظر أن تعقد قمة على مستوى رؤساء الدول لبحث الوضع في سوريا، بين تركيا وايران وروسيا على غرار قمة سوتشي، في مدينة اسطنبول في الفترة القادمة.

وجدد الديبلوماسي الروسي التأكيد على أن بلاده تدعو للالتزام بالاتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

واتفقت روسيا وتركيا وايران في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا في ريفي القنيطرة ودرعا وفي الغوطة الشرقية وفي حمص وادلب, لمدة 6 أشهر.

سيريانيوز