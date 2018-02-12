قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, اننا نعمل مع التحالف الدولي بشان المعتقلين من المقاتلين الاجانب في سورية, مشيرة الى انها تتوقع اعادتهم الى بلادهم لمحاكمتهم.

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ونقلت وكالة رويترز عن نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية كاتي ويلبرجر قولها "نحن نعمل مع التحالف بشأن المعتقلين من المقاتلين الأجانب في سورية ونتوقع بوجه عام عودة هؤلاء المعتقلين إلى بلادهم للتعامل معهم".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أسرت اثنين من أربعة متشددين يعرفون باسم ”البيتلز“ بسبب لهجتهم الإنجليزية.

وستجتمع وفود نحو 12 دولة عضوا بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، في روما هذا الأسبوع حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع جيمس ماتيس على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف داعش.

وعبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من عدم وجود خطة واضحة بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية, بحسب رويترز.

وتتمثل المخاوف الأخرى في أن الطاقة الاستيعابية لمنشآت الاعتقال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلغت مداها. وفي بعض الأحيان كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتقل يوميا ما بين 40 و50 من مقاتلي الدولة الإسلامية بينهم سوريون.

سيريانيوز