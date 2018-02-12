أصيب عدد من المواطنين يوم الاثنين انفجار عبوة ناسفة زرعتها المجموعات المسلحة، على طريق السويداء دمشق، بين قريتي المتونة_لاهثة في ريف السويداء الشمالي.

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وقالت مصادر إعلامية, على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عبوة ناسفة انفجرت على اتوستراد دمشق الخط الغربي مقابل محطة المراعي قبل قرية لاهثة أسفرت عن وقوع إصابات وإضرار مادية.

وسقط ضحايا, في تشرين الثاني, جراء هجوم مسلح وانفجار عبوة مزروعة في ريف السويداء الشمالي الغربي

وتكررت حوادث إطلاق النار و الخطف والسلب والقتل في محيط السويداء وداخلها، خاصة بعد انتشار عشوائي للسلاح، وفتح طرق لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فضلا عن سرقة السيارات بقصد بيعها في مناطق خاضعة للمعارضة بدرعا.

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