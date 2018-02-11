وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مساء الأحد، إلى مصر، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل تركيا والأردن ولبنان والكويت.

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وقال مصدر من مطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن "تيلرسون وصل القاهرة على رأس وفد على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله بالمطار السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم".

وأوضح المصدر أن "الوزير الأمريكي سيلتقي خلال زيارته لمصر التي ستستمر يومين، نظيره المصري سامح شكري، والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت، أعلنت في وقت سابق، أن تيلرسون سيلتقي خلال زيارته للقاهرة، مع كبار المسؤولين المصريين لمناقشة الشراكة بين البلدين وكيفية تعزيزها، وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية.

وتعد زيارة تيلرسون للقاهرة الأولى له، والثانية لمسؤول أمريكي خلال العام الحالي، حيث زار مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مصر، في ٢٠ في كانون الثاني الماضي لساعات، التقى خلالها السيسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق لها، أن "تيلرسون سيلتقي مسؤولين أتراك كبار، في (العاصمة) أنقرة، لمناقشة جملة القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي الأردن، سيلتقي تيلرسون، بالملك عبد الله الثاني، ووزير الشؤون الخارجية أيمن الصفدي، وفق البيان.

وتشمل زيارة الوزير الأمريكي أيضا بيروت، حيث سيلتقي الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وذكر البيان أن تيلرسون، سيقود وفدا أمريكيا لحضور الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، المقرر عقده بالكويت في 13 شباط الجاري، إضافة للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في الكويت ايضا بين 12 و 14 شباط الجاري.

سيريانيوز