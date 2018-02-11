قلص ليفربول الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف إلى نقطتين، بفوزه 2-صفر على مضيفه ساوثمبتون، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو (6) والمصري محمد صلاح (42) ثنائية ليفربول.



هدف محمد صلاح جعله يستعيد وصافة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً وفض الشراكة مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (21 هدفاً)، فيما بقي الانجليزي هاري كين متصدراً بـ 23 هدفاً.



ورفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة واستعاد المركز الثالث من توتنهام، مقلصاً الفارق مع مانشستر يونايتد الثاني (56 نقطة) بعد خسارة الأخير أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف.