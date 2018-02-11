انتر ميلان يتخطى بولونيا بصعوبة ويخطف المركز الثالث في الكالشيو الايطالي اخبار الرياضة شارك

انتزع انتر ميلان المركز الثالث بفوزه الصعب على ضيفه بولونيا 2-1 الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل ايدر (2) والعاجي يا كارامو (63) هدفي انتر ميلان، والارجنتيني رودريغو بالاسيو (25) هدف بولونيا الذي طرد مدافعه السنغالي ابراهيما مباي بالصفراء الثانية (68)، ثم المغربي الاصل آدم ماسينا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم باولو فاليري وبلغ 10 دقائق.



,حافظ سمبدوريا السادس على فرصة المشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف يتيم، واقترب سمبدوريا من فرق الصف الثاني بعدما رفع رصيده الى 41 نقطة وابتعد بفارق ثلاث نقاط عن ميلان وأربع عن اتالانتا.



وانتزع تورينو المركز التاسع من ضيفه اودينيزي بفوزه عليه بهدفين نظيفين رافعا رصيده الى 36 نقطة ومبتعدا عنه بفارق ثلاث نقاط.



وتعادل ساسوولو سلبا مع كالياري في مباراة نظيفة تماما لولا البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب الاخير ماركو اندريولي في الدقيقة 56.



وخسر كييفو امام ضيفه جنوى بهدف للاوروغوياني دييغو لاتشالت في الوقت بدل الضائع بعد ان تابع بيسراه كرة وصلته من رأس جانلوكا لابادولا (90+1). سيريانيوز 2018-02-11 18:43:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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