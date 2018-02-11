أرسل الجيش التركي, مساء السبت, تعزيزات عسكرية اضافية الى منطقة عفرين بريف حلب, وذلك عقب اسقاط الطائرة العسكرية التركية خلال عمليات كانت تقوم بها في المنطقة.

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وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان "دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركي وصلت إلى ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد؛ بغية الانتقال منها إلى منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون".

وتتألف التعزيزات , وفقا للوكالة, من 60 عربة عسكرية مدرعة، وتضم قوات خاصة من الجيش التركي.

وجاءت التعزيزات عقب مصرع جنديين تركيين, السبت, نتيجة تحطم المقاتلين الأكراد مروحية عسكرية تركية خلال العمليات التي تشنها القوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأرسلت السلطات التركية, في الايام الاخيرة, تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", والتي تشنها القوات التركية ضد القوات الكردية منذ 20 الشهر الماضي.

وسبق ان ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".