نيوكاسل يفاجأ مانشستر يونايتد بهدف وحيد ويسدي خدمة كبيرة لجاره السيتي المتصدر اخبار الرياضة شارك

قدم نيوكاسل يونايتد هدية للمتصدر مانشستر سيتي، بالفوز على ضيفه وصاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد 1-0 الأحد في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكانت النقاط الثلاث التي ضمنها مات ريتشي في الدقيقة 65، في غاية الاهمية لنيوكاسل لانها أبعدته عن منطقة الهبوط ورفعته الى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما تلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وبقي رصيده 56 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه مانشستر سيتي المتصدر مع 72 نقطة.



وتلقى يونايتد تقديم خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات، اذ انه فاز في المرحلة السادسة والعشرين على هادرسفيلد 2-صفر، وخسر في المرحلة الخامسة والعشرين أمام توتنهام هوتسبر بالنتيجة نفسها.



وكان نيوكاسل الطرف الافضل في المباراة معظم فترات المباراة. وضغط على مرمى يوناتيد منذ بداية المباراة، واضطر حارس مانشستر دافيد دي خيا الى التدخل للتصدي لكرة قوية أطلقها جونجو شيلفي (15).



في المقابل اضاع الفرنسي انطوني مارسيال فرصة ذهبية عندما وصلته كرة امامية بينية من الصربي نيمانيا ماتيتش، لينفرد بدوبرافكا الذي تصدى لمحاولته ببراعة (36).



وفي مطلع الشوط الثاني تحسن اداء مانشستر بعض الشيء لكن دفاع نيوكاسل تمكن من كل الفرص. ونجح نيوكاسل في تسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما نفذ شيلفي ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة، مررها دوايت غايل بالكعب باتجاه ماتس ريتشي الذي تابعها داخل الشباك (65).



ويتوقع ان تثير هذه النتيجة قلق مشجعي مانشستر يونايتد الذي يستعد للحلول ضيفا على اشبيلية الاسباني في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في 21 شباطالجاري.



وفي مباراة ثانية، تغلب هادرسفيلد على بورنسموث 4-1. سيريانيوز 2018-02-11 15:32:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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