بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، باتصال هاتفي يوم الأحد، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلوا التسوية في سوريا، بضوء نتائج مؤتمر سوتشي واستانا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين بحثا مسائل "متعلقة بالتسوية السورية في إطار صيغة أستانا، بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في الـ 30 من الشهر الماضي.

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي الى سورية ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

ورجحت الخارجية الكازاخستانية عقد جولة تاسعة من محادثات استانا بشأن سوريا في الثلث الأخير من شباط الجاري.

سيريانيوز