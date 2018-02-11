قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمليات في سوريا رغم إسقاط طائرة حربية إسرائيلية متطورة.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن نتنياهو قوله "بالأمس سددنا ضربات موجعة لقوات إيران وسوريا. أوضحنا بشكل جلي للجميع أن أسلوب عملنا لم يتغير قيد أنملة".

ويأتي تصريح نتنياهو، عقب ساعات على قرار الجيش الإسرائيلي, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب اسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها اسرائيل على اهداف عسكرية بسوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط إحدى طائراته، من طراز إف 16، بعد تنفيذ سلسلة غارات داخل سوريا، إثر تعرض مقاتلاتها لاستهداف من قبل نيران مضادة للطائرات.

وكان الطيران الإسرائيلي شنّ, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت اجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

سيريانيوز